Разведение перенесли: Зеленский встретился с представителями ОБСЕ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Известно, что глава государства обсудил ситуацию на Донбассе с главой миссии ОБСЕ Яшаром Халит Чевиком, после переноса разведения сил в Петровском.
"Стороны обсудили возможность допуска Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в сложных районов на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса и пограничных зон Украины и России", - говорится в сообщении.
Глава миссии подтвердил, что процесса разведения в районе Петровского должно начаться 9 ноября в 12:00.
Раньше сообщалось о том, что разведение войск в Петровском переносится. А также в ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом.
по теме
"Вы находитесь в феноменальной стране": Зеленский обратился к людям
Зеленский заявил, что новая украинская власть слишком амбициозна
Зеленский шокирован состоянием предприятий "Укроборонпрома"
Зеленский посетил Харьков с официальным визитом, где был шокирован состоянием предприятий
Зеленский назначил главу Харьковской ОГА
В среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА
Борьба с коррупцией, децентрализация и инвестиции: представлен новый глава Черкасской ОГА
В Черкасской области представлен новый глава ОГА