Президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Известно, что глава государства обсудил ситуацию на Донбассе с главой миссии ОБСЕ Яшаром Халит Чевиком, после переноса разведения сил в Петровском.

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"Стороны обсудили возможность допуска Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в сложных районов на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса и пограничных зон Украины и России", - говорится в сообщении.

Глава миссии подтвердил, что процесса разведения в районе Петровского должно начаться 9 ноября в 12:00.

Раньше сообщалось о том, что разведение войск в Петровском переносится. А также в ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом.