Под Днепром мужчина зверски расправился с пенсионеркой [ Редактировать ]
Под Днепром мужчина напал на пенсионерку / Фото: zmina.info
9 ноября, под Днепром мужчина убил пенсионерку и хотел сжечь ее дом. Об этом сообщает УНН.
Женщину обнаружили в летней кухне, рядом с домом, в котором она жила. На ее голове были обнаружены следы от ударов. А также, в коридоре полиция нашла следы горения и копоть. Кто-то пытался поджечь ее дом.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что под Черниговом девушка до смерти забила мать, а также под Днепром мужчину убили стулом.
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