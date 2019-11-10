9 ноября, под Днепром мужчина убил пенсионерку и хотел сжечь ее дом. Об этом сообщает УНН.

Женщину обнаружили в летней кухне, рядом с домом, в котором она жила. На ее голове были обнаружены следы от ударов. А также, в коридоре полиция нашла следы горения и копоть. Кто-то пытался поджечь ее дом.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что под Черниговом девушка до смерти забила мать, а также под Днепром мужчину убили стулом.