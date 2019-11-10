Кровь осталась на лобовом: под Киевом произошло жуткое ДТП [ Редактировать ]
В воскресенье, 10 ноября, под Киевом произошла жуткая авария с микроавтобусом. Об этом сообщает "Информатор".
Не доехав до Киева, водитель Ford потерял управление, врезался в металлический отбойник и перевернулся на левый бок. Травмы получил водитель Ford.
Возле разбитой маршрутки лежали со следами крови, также кровь мужчины осталась на лобовом. Но, по словам полицейских, водитель получил не серьезные травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Черниговом девушка до смерти забила мать, а также под Днепром мужчину убили стулом.
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