В воскресенье, 10 ноября, под Киевом произошла жуткая авария с микроавтобусом. Об этом сообщает "Информатор".

Не доехав до Киева, водитель Ford потерял управление, врезался в металлический отбойник и перевернулся на левый бок. Травмы получил водитель Ford.

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Возле разбитой маршрутки лежали со следами крови, также кровь мужчины осталась на лобовом. Но, по словам полицейских, водитель получил не серьезные травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются.