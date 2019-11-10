У "Слуги народу" новий голова. Спікер парламенту Дмитро Разумков склав повноваження лідера партії. Сьогодні ж на з'їзді провладної політсили обрали його наступника. Хто очолив партію? - знає Даніїл Снісар.

Потрапити до виставкового комплексу "Парковий" учасникам з'їзду партії "Слуга народу" вдалося не відразу. Перед входом уже зранку - кілька десятків людей із плакатами й гучномовцями. Пікетують представники малого та середнього бізнесу. Прийшли вимагати скасування законів про використання касових апаратів, які підписав президент. Сам Зеленський на зустріч до своїх політичних компаньйонів не приїхав. Тож збори стартували з виступу спікера парламенту - останнього - в ролі лідера партії.

"Ми розглянули 272 законопроекти. І прийняли 77. Сьогодні я дуже часто повторюю фразу, що раніше такого не було. І я впевнений що необхідно продовжувати цей тренд, але в позитивному сенсі - щоб усі могли сказати, що раніше такого не було", - наголосив Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України.

Дмитро Разумков - склав повноваження голови політсили. Посада спікера, мовляв, забирає час, який потрібен для вдосконалення партії. Новим керівником "Слуги народу" - делегати одностайно вибрали нардепа Олександра Корнієнка. Серед цілей на партійній посаді, політик наголошує на "пошуках нової еліти", продовженні перезавантаженні влади. Не оминає і найболючішої для українців теми - повернення миру на Донбасі.

"Це завершення перезавантаження влади. Створення нової якості політики на місцевому рівні. Друге - це якісно новий підхід до партійного будівництва. Если говорить про ситуацию с конфликтом, то это, конечно, - это путь дипломатического решения", - зазначив Олександр Корнієнко, народний депутат, лідер партії "Слуга народу".

Підтримати в питанні повернення миру обіцяють й представники Європарламенту, яких запросили на з'їзд.

"Вы стали примером, в 21 веке, в Европе - что за свои ценности, за свои убеждения - надо бороться. Я поддерживаю усилия по нормализации и те решения, которые могут привезти к мирному решению этого вопроса, - конечно, являются приоритетными", - зазначає Петрас Ауштревічус, євродепутат від політичної групи "Альянсу лібералів і демократів за Європу".

Чи встигнуть у партії реалізувати задумане - питання риторичне. Адже Верховна Рада може і не допрацювати до кінця своєї каденції. Про це журналістам розказав Давид Арахамія. Глава фракції "Слуга народу" при цьому обмовився, що за його відчуттям та інтуїцією, вірогідність цього - відсотків 75.

"Є багато спроб зупинити цю "адженду", цю повістку роботи партії і фракції в парламенті. Я розумію, що є така атака, в якої немає одного замовника, а є ситуативний союз багатьох людей. У нас сильна позиція тільки завдяки тому, що позаду у нас є 254 депутати. Якщо у нас буде 220 - все", - наголосив Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу".

А поки що провладні нардепи планують зміни до антикорупційного законодавства. Щоб під дію тих законів потрапили не тільки сьогоднішні депутати, а й кандидати в народні обранці.