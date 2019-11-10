І мистецтво, і терапія. У столиці представили картини дітей з аутизмом, створені у співавторстві з українськими художниками.

На відкритті виставки була Ірина Розова.

Діти пишуть те, що забажають, а не те, чому їх учать. Дорослі спостерігають, долучаються та дають свою відповідь. Усі картини на виставці представлені попарно - одна створена дитиною-аутистом, інша - художником. Серед останніх - відома українська мисткиня Зінаїда. Вона - авторка соціального проекту "Артрехаб"- допомогає реабілітації людей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Тож, психологічно підтримувати Зінаїді - не вперше.

"Я дуже рада, що я долучилась до цієї ідеї. З одного боку, як доведено лікарями, арт-терапія покращує симптоматику хвороби, а з іншого боку, - як митець, - я можу сказати, що як і звичайні діти - ці діти теж потребують реалізацію у творчості. У цьому процесі відбувається єднання - дитина єднається зі світом дорослого чи з художником, а художник єднається зі світом дитини у творчому процесі. І тоді не існує перепон, і тоді не існує ознак хвороби", - зазначила ZINAЇDA, художниця.

Окрім Зінаїди до проекту долучилися ще 16 художників. Серед них - Оксана Рибченко, дитячий письменник та ілюстратор Віталій Кириченко, а також студенти Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури. Діти вибирали колір, тему і навіть виправляли дорослих майстрів. Митці підхоплювали думки дітей із полотна і передавали задум глядачеві на своєму малюнку.

"Коли ти працюєш з цією дитиною - ти розумієш, наскільки ти заангажований в цьому світі і тобі треба від цього позбавитися і бути таким чистим хоча б на декілька годин", - зазначила Оксана Рибченко, художниця.

"Спочатку він малював червоні крапочки і я подумала: ну, мабуть ягідки, а потім він добавив базу і довелося якось викручуватись", - розповідає Ксенія Березова, художниця.

За словами психологів, взаємодія дорослих і дітей з особливими потребами саме в такий спосіб, дає добрі результати для їхнього розвитку.

"Идея была такая: не учить рисовать, а использовать подходы такого недериктивного терапевтического вмешательства. У нас, на детском открытии, был трогательный эпизод - когда девочка, у которой нет указательного жеста, увидев свою картину, впервые показала пальчиком", - розповідає Оксана Шльонська, психологиня, провідний фахівець центру "Рівновага".

Усі картини художники й діти створювали протягом року. А задум зробити виставку робіт виник після того, як їх кількість перевищила півсотні.

"Вот такая необычная выставка - она не характерна для всего Киева. По этому, мы решили, что в самом центре нашего города такая выставка должна бать. Мы очень рады, что и дети побывали у нас и представили свои работы увидели - как взрослые люди. Смогли увидеть, как бы их задумку в своей работе", - підкреслив Дмитро Шльонський, директор Музею однієї вулиці.

Триватиме виставка у Музеї однієї вулиці до 25 листопада.