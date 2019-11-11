Украинцам можно не платить за коммуналку: названы условия [ Редактировать ]
Названы случаи, в которых украинцы имеют право не оплачивать коммунальные услуги. Данные условия предусмотрены законом о жилищно-коммунальных услугах.
Напомним, закон вступил в силу в мае 2019 года и в нем прописаны четкие условия для того, чтобы сэкономить, а то и вовсе не платить за коммуналку.
В каких случаях это возможно?
- если предоставление услуг по отоплению началось позднее установленного срока или отопительный сезон досрочно закончился;
- при наличии перерывов в предоставлении услуг, которые превышают допустимый срок 12 часов в сутки один раз в месяц;
- в случае несоответствия фактической температуры в жилых помещениях нормативной.
За каждый градус отклонения от +18 до +12 в жилых помещениях плата за отопление уменьшается на 5%. Допустимое отклонение составляет 12 часов в сутки один раз в месяц.
Допустимый перерыв в снабжении горячей воды или нарушение его режима допускается составляет не более 6 часов в сутки при бесперебойном водоснабжении и не более 30% общего времени снабжения воды.
Раньше сообщалось о том, что мужчина в Киеве расстрелял соседей из-за коммуналки. А также, как правильно планировать бюджет на месяц.
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