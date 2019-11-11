Названы случаи, в которых украинцы имеют право не оплачивать коммунальные услуги. Данные условия предусмотрены законом о жилищно-коммунальных услугах.

Напомним, закон вступил в силу в мае 2019 года и в нем прописаны четкие условия для того, чтобы сэкономить, а то и вовсе не платить за коммуналку.

В каких случаях это возможно?

если предоставление услуг по отоплению началось позднее установленного срока или отопительный сезон досрочно закончился;

при наличии перерывов в предоставлении услуг, которые превышают допустимый срок 12 часов в сутки один раз в месяц;

в случае несоответствия фактической температуры в жилых помещениях нормативной.

За каждый градус отклонения от +18 до +12 в жилых помещениях плата за отопление уменьшается на 5%. Допустимое отклонение составляет 12 часов в сутки один раз в месяц.

Допустимый перерыв в снабжении горячей воды или нарушение его режима допускается составляет не более 6 часов в сутки при бесперебойном водоснабжении и не более 30% общего времени снабжения воды.

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