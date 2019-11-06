"Папа, не надо": мужчина в Киеве расстрелял соседей (видео) [ Редактировать ]
Стрельба / Фото: "Преступности нет"
В Киеве мужчина поссорился с соседями. В результате чего достал автомат и подстрелили одного из них. Об это сообщает "Kyiv LIVE".
Известно, что инцидент произошел по адресу улица Петра Чавдаева.
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"Мужчина не платил квитанции за электроэнергию, к нему пришли соседи чтобы разобраться, а он получив автомат - застрелил их", - говориться в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что российский солдат жестоко расправился со сослуживцами. А также в Ривне посреди улицы открыли стрельбу.
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