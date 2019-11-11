Ливень в Киеве стал причиной коллапса на дорогах (фото) [ Редактировать ]
Коллапс в Киеве / Фото: "Подробности"
В понедельник, 11 ноября, столицу Украины заливает дождями. В следствии этого движение в городе затруднено.
За загруженностью дорог модно проследить на карте.
В Киеве и так каждое утро - загруженное транспортом на дорогах. А вот погодные условия 11 ноября и вовсе остановили движение.
Раньше сообщалось о том, что синоптики шокировали украинцев прогнозом на 11 ноября. А также украинцев предупредили о надвигающейся опасности.
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