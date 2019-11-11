В понедельник, 11 ноября, столицу Украины заливает дождями. В следствии этого движение в городе затруднено.

За загруженностью дорог модно проследить на карте.

В Киеве и так каждое утро - загруженное транспортом на дорогах. А вот погодные условия 11 ноября и вовсе остановили движение.

Раньше сообщалось о том, что синоптики шокировали украинцев прогнозом на 11 ноября. А также украинцев предупредили о надвигающейся опасности.