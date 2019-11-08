Умер знаменитый советский композитор [ Редактировать ]
На 70-м году ушел из жизни легендарный советский и российский композитор Юрий Маркелов, сообщает агентство "Москва".
Известно, что тело нашли в квартире на Страстном бульваре. Причина смерти не известна.
Он являлся автором камерно-симфонических произведений и руководил вокально-инструментальным ансамблем "Горицвет". За свою карьеру музыкант создал более 20 альбомов.
Ранее сообщалось, что умер легендарный дизайнер Патрик-Луи Виттон.
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