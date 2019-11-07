На 69-м году ушел из жизни легендарный дизайнер в пятом поколении Патрик-Луи Виттон. Об этом сообщил модный дом Louis Vuitton в Instagram.

"С глубокой грустью мы рассказываем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками. Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году в качестве плотника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что его опыт и страсть к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследие искусства путешествий. Одним из его любимых выражений было: "Savoir-faire может существовать только в том случае, если он передается..".

Ранее сообщалось, что умерла 37-летняя вокалистка легендарной группы, а также ушел из жизни актер из "Миссии невыполнимой".