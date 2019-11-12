Юрий Бойко назвал попытку власти открыть рынок земли грандиозной аферой [ Редактировать ]
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко назвал попытку власти открыть рынок земли грандиозной политической провокацией и аферой.
Об этом политик заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, 12 ноября.
В частности, он раскритиковал законопроект власти об открытии рынка земли. "Нельзя ломать людей через колено. Большинство граждан Украины против этого закона. Они не понимают, каким образом это будет реализовываться. Законопроект разрабатывался в закрытом формате. К этому процессу не были привлечены украинские фермеры, консультантом был Всемирный банк. Этот законопроект лоббирует интересы международного финансового капитала, а не украинских селян. Поэтому мы против этого. Мы также получаем сигналы, что в правящем монобольшинстве тоже есть депутаты, которые против этого закона", - отметил оппозиционный политик.
Юрий Бойко подчеркнул, что для власти, которая не слышит людей - это путь в никуда.
"Если вы планируете предложить обществу понятный механизм функционирования рынка земли, то покажите его, а не делайте это "под одеялом". Тайком проводят комитет, привлекают только своих представителей - все это похоже на грандиозную политическую провокацию и аферу. Нельзя законопроект, который касается всего общества, таким коварным способом пытаться протащить через парламент", - акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.
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