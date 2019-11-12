Разведение войск в Петровском: первый этап завершен [ Редактировать ]
На участке в районе Богдановки и Петровского завершился первый этап разведения сил. Об этом "Униан" сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.
Во время разведения 42 военных, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы БМП изменили тактическое положение.
"В рамках выполнения мероприятий в рамках разведения на участке №3 в районе населенных пунктов Петровское - Богдановка сегодня, 12 ноября, в 12.00 завершились третьи сутки, во время которых 42 военных, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы БМП изменили тактическое положение", - заявил Агеев.
Уже на следующий день, то есть завтра, 13 ноября, с 12.00 начнется практическая фаза разминирования участка.
Раньше сообщалось о том, что разведение войск в Петровском переносится. А также в ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом.
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