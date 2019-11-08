Разведение войск в Петровском переносится - ОБСЕ [ Редактировать ]
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы назвал дату начала разведение сил в Петровском на Донбассе.
Трехсторонняя контактная группа с участием представителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала возобновления вывода сил и техники в Петровском.
"Разведение сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени", - говорится в заявлении.
Раньше сообщалось о том, что в ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом. А также Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском.
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