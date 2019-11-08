Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы назвал дату начала разведение сил в Петровском на Донбассе.

Трехсторонняя контактная группа с участием представителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала возобновления вывода сил и техники в Петровском.

"Разведение сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени", - говорится в заявлении.

Раньше сообщалось о том, что в ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом. А также Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском.