В Киеве, во время пожара в многоэтажке погиб сорокалетний мужчина. Об этом сообщает "Сегодня".

На проспекте Победы загорелась квартира, где на диване нашли тело мужчины. Жена погибшего сообщает, что это уже второй пожар за год.

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"У меня началась истерика. Второй пожар за год. Мы в феврале-марте горели. Проводка горела. Ребенок был в реанимации. А здесь ребенок кричит: "Мама, мы опять горим", - сообщила женщина.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве "на горячем" поймали грабителя авто.