"Мама, мы опять горим": в Киеве произошел страшный пожар [ Редактировать ]
В Киеве погиб мужчина / Фото: dnepr.info
В Киеве, во время пожара в многоэтажке погиб сорокалетний мужчина. Об этом сообщает "Сегодня".
На проспекте Победы загорелась квартира, где на диване нашли тело мужчины. Жена погибшего сообщает, что это уже второй пожар за год.
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"У меня началась истерика. Второй пожар за год. Мы в феврале-марте горели. Проводка горела. Ребенок был в реанимации. А здесь ребенок кричит: "Мама, мы опять горим", - сообщила женщина.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве "на горячем" поймали грабителя авто.
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