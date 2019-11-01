Над Киевом поднялся черный столб дыма: что горит [ Редактировать ]
Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua
В пятницу, 1 ноября, в Киеве на Печерске возле улицы Бойчука случился масштабный пожар. Так, стало известно, что вспыхнула новостройка. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Отмечается, что люди напуганы: дым поднялся на высоту до километра. Столб густого дыма виден из правого и левого берегов.
Ранее сообщалось, что в центре Киева вспыхнул сильный пожар, а также под Житомиром на ходу загорелся поезд.
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