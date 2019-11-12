В Киеве "на горячем" поймали грабителя авто [ Редактировать ]
Во вторник, 12 ноября, возле Сырецкого парка случилось происшествие. Так, бойцы Муниципальной охраны заметили мужчину, который подозрительно бродил возле припаркованных автомобилей и заглядывал в их салоны, передает "Киев оперативный".
По предварительной информации, после проникновения злоумышленника в автомобиль Volkswagen бойцы заблокировали двери автомобиля и вызвали патруль полиции. Полицейский задержали мужчину, связались с владельцем авто и вызвали следственно-оперативную группу.
Когда следственно-оперативная приехала - вышел владелец и сказал, что отказывается от написания заявления, так как не верит, что мужчину накажут, ведь осуществить задуманное ему так и не удалось.
Правоохранители вынуждены были отпустить задержанного.
Ранее сообщалось, что в Днепре банда напала на женщину и ограбила заправку, а также в Киеве мужчина ограбил и изнасиловал студентку.
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