В среду, 13 ноября, президент Украины Владимир Зеленский премьер-министр Алексей Гончарук прибыли на заседание фракции "Слуга народа", сообщает "Лига.net".

Заседания фракции проходит в зале, где обычно проходят заседания согласительного совета. При этом сотрудники Управления госохраны не пускают журналистов даже в холл перед залом. Тем не менее, журналистам удалось увидеть, как Зеленский и Гончарук зашли в зал.

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Главная тема для обсуждения - законопроекты о введении рынка земли. Земельная реформа стоит в повестке дня парламента на 13 ноября первым вопросом.

Также на заседании фракции присутствует спикер парламента Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил Геруса. А также Зеленский встретился с представителями ОБСЕ.