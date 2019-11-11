Зеленский уволил Геруса [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение у подписал указ об увольнении Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабмине.
"Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в документе.
Отметим, новым представителем президента в Кабмине стал Алексей Перевезенцев.
Чем запомнился Андрей Герус?
Андрей Герус был назначен на должность представителя президента в Кабинете министров Украины 22 мая 2019 года. Пробыл на должности полгода.
За это время успел снизить цену на газ для украинцев на почти 6%. А также заявил, что снижение тарифов на электроэнергию даст миллиарды гривен.
Кто такой Алексей Перевезенцев?
До работы на должности госсекретаря Министерства экономразвития и торговли в Кабмине Владимира Гройсмана Перевезенцев возглавлял юридический департамент МЭРТ. Также он входил в набсовет Энергобанка, Укрэксимбанка, НАК Нафтогаз Украины и ОПЗ.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский поручил Кабмину разработать стандарт новостей для СМИ. А также Зеленский встретился с представителями ОБСЕ.
по теме
Разведение перенесли: Зеленский встретился с представителями ОБСЕ
Зеленский провел важную встречу
"Вы находитесь в феноменальной стране": Зеленский обратился к людям
Зеленский заявил, что новая украинская власть слишком амбициозна
Зеленский шокирован состоянием предприятий "Укроборонпрома"
Зеленский посетил Харьков с официальным визитом, где был шокирован состоянием предприятий
Зеленский назначил главу Харьковской ОГА
В среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА