Президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение у подписал указ об увольнении Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабмине.

"Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в документе.

Отметим, новым представителем президента в Кабмине стал Алексей Перевезенцев.

Чем запомнился Андрей Герус?

Андрей Герус был назначен на должность представителя президента в Кабинете министров Украины 22 мая 2019 года. Пробыл на должности полгода.

За это время успел снизить цену на газ для украинцев на почти 6%. А также заявил, что снижение тарифов на электроэнергию даст миллиарды гривен.

Кто такой Алексей Перевезенцев?

До работы на должности госсекретаря Министерства экономразвития и торговли в Кабмине Владимира Гройсмана Перевезенцев возглавлял юридический департамент МЭРТ. Также он входил в набсовет Энергобанка, Укрэксимбанка, НАК Нафтогаз Украины и ОПЗ.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский поручил Кабмину разработать стандарт новостей для СМИ. А также Зеленский встретился с представителями ОБСЕ.