На трассе "Киев-Чоп" произошло жуткое ДТП [ Редактировать ]
Во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" произошло жуткое ДТП. В результате происшествия погиб пешеход, передает "УНН".
Известно, что водитель автомобиля Toyota, 48-летняя жительница Закарпатья наехала на пешехода, 49-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве Kia влетела в отбойник и перевернулась.
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