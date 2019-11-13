Во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" произошло жуткое ДТП. В результате происшествия погиб пешеход, передает "УНН".

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Известно, что водитель автомобиля Toyota, 48-летняя жительница Закарпатья наехала на пешехода, 49-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве Kia влетела в отбойник и перевернулась.