Отлетел в отбойник и перевернулся: в Киеве случилось жуткое ДТП [ Редактировать ]
В воскресенье, 10 ноября, в Киеве на улице Набережно-Рыбальская случилось ДТП. Авария произошла с участием Kia Magentis. В результате ДТП пострадал водитель. Его госпитализировали, передает "Информатор"
По предварительной информации, водитель Kia потерял управление над автомобилем. Сначала Magentis врезался в бордюр, после чего отлетел в отбойник и перевернулся. В результате мужчина, который находился за рулем, получил травмы и его увезла "скорая помощь".
Также из автомобиля разлились горючие материалы, поэтому на место прибыли спасатели. Помимо медиков и спасателей на месте происшествия работали экипаж патрульной полиции, а также автомобиль следственного управления. Из-за ДТП движение в сторону центра столицы затруднено.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком полицейский устроил кровавое ДТП, а также под Одессой грузовик столкнулся с микроавтобусом.
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