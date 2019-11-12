Во вторник, 12 ноября, в Днепре на пересечении улиц Святослава Храброго и Михаила Грушевского автомобиль ВАЗ сбил женщину. На место немедленно приезжал патрульный экипаж и медики, передает "Информатор".

По предварительной информации, ВАЗ двигался в крайнем левом ряду по направлению к Нагорному рынку, а женщина переходила улицу Святослава Храброго по регулируемому пешеходному переходу. Какой сигнал светофора горел в это время пока неизвестно.

Читайте также Под Киевом ВАЗ с ребенком в салоне протаранил маршрутку (видео)

Медики осмотрели пострадавшую женщину, однако никаких существенных трав у нее не оказалось. Женщина отказалась от госпитализации.

Из-за аварии на этом участке дороги образовалась тянучка. Автомобилистам, которые едут в сторону Нагорного рынка лучше держаться крайней правой полосы.

Ранее сообщалось, что под Киевом в кровавом ДТП погибли двое детей, а также в Киеве бетономешалка раздавила авто с девушкой.