В центре Днепра случилось жуткое ДТП [ Редактировать ]
Во вторник, 12 ноября, в Днепре на пересечении улиц Святослава Храброго и Михаила Грушевского автомобиль ВАЗ сбил женщину. На место немедленно приезжал патрульный экипаж и медики, передает "Информатор".
По предварительной информации, ВАЗ двигался в крайнем левом ряду по направлению к Нагорному рынку, а женщина переходила улицу Святослава Храброго по регулируемому пешеходному переходу. Какой сигнал светофора горел в это время пока неизвестно.
Медики осмотрели пострадавшую женщину, однако никаких существенных трав у нее не оказалось. Женщина отказалась от госпитализации.
Из-за аварии на этом участке дороги образовалась тянучка. Автомобилистам, которые едут в сторону Нагорного рынка лучше держаться крайней правой полосы.
Ранее сообщалось, что под Киевом в кровавом ДТП погибли двое детей, а также в Киеве бетономешалка раздавила авто с девушкой.
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