Под Киевом подростки забили до смерти мужчину из-за телефона [ Редактировать ]
В Киевской области в Боярке случилось происшествие. Так, банда злоумышленников избила и ограбила мужчину. От полученных травм потерпевший погиб. Нападавшими были четыре подростка, которые также завладели мобильным телефоном погибшего, сообщает пресс-службу прокуратуры области.
Правоохранители выяснили, что именно эта банда, скорее всего, ответственна за убийство 42-летнего мужчины, которое произошло в городе Боярка в мае 2019 года. На мужчину напали и нанесли несколько акцентированных ударов по голове и лицу, которые привели к черепно-мозговой травме, перелому костей черепа и обильным кровоизлиянием.
Теперь нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы согласно части 2 статьи 121 (тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Еще одному подростку также грозит обвинение по части 1 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса. Согласно этой статье ему грозит лишение свободы сроком на четыре года.
Ранее сообщалось, что подростки зверски поиздевались над охранником в супермаркете.
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