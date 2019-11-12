В Киеве трагически погибла 14-летняя девочка [ Редактировать ]
В понедельник, 11 ноября, в Голосеевском районе Киева на улице Ломоносова, 36а случилось происшествие. Известно, что при трагических обстоятельствах погибла 14-летняя девочка. Так, ребенок упал с высоты, передает "Информатор".
По предварительной информации, ребенок упал с 13 этажа 25-этажного дома. Детали и причины жуткого инцидента пока неизвестны. Было ли это самоубийство или же несчастный случай - предстоит выяснить полиции.
На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Днепре подростки зверски избили мужчину, а также мужчина провалился под землю и погиб.
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