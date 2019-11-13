В Киеве подростки зверски поиздевались над охранником супермаркета. Мужчина сделал им замечание, на что они бурно отреагировали и избили его. Об этом сообщает ""Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел в магазине возле метро Дарница. Охранник заметил, что подростки хотели что-то украсть и вызвал полицию. Правоохранители на вызов не приехали, а подростки решили вернутся и отомстить охраннику.

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Они набросились на мужчину с кулаками и избили его. Подробности инцидента сейчас выясняются.

Ранее сообщалось о том, что парень нападал на пенсионеров возле магазина.