Чем опасна еда из микроволновой печи [ Редактировать ]
Микроволновка / Фото: thequestion.ru
Многие слышали о том, что еда разогретая в микроволновке очень опасна для организма. Также кто-то считает, что СВЧ-печи разрушают полезные микроэлементы.
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Список проблем, которые возникают из-за микроволновой печи:
- Радиационное облучение
- Облысение, ухудшение состояния ногтей
- Изменение молекулярного состава пищи
- Проблемы с желудочно-кишечным трактом, онкологические заболевания
Также, микроволновая печь может навредить, если на дверце печи есть налипший жир и остатки пищи. Это может привести к разгерметизации и просачиванию излучения в помещение.
Ранее сообщалось о том, почему нужно есть квашеную капусту.
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