Многие слышали о том, что еда разогретая в микроволновке очень опасна для организма. Также кто-то считает, что СВЧ-печи разрушают полезные микроэлементы.

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Список проблем, которые возникают из-за микроволновой печи:

Радиационное облучение

Облысение, ухудшение состояния ногтей

Изменение молекулярного состава пищи

Проблемы с желудочно-кишечным трактом, онкологические заболевания

Также, микроволновая печь может навредить, если на дверце печи есть налипший жир и остатки пищи. Это может привести к разгерметизации и просачиванию излучения в помещение.