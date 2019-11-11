Почему ежедневно нужно есть квашеную капусту / Фото: kolobok.ua

Квашенная капуста - это любимый продукт украинцев в зимний период. Правильное питание помогает укрепить иммунитет и не заболеть. Один из таких продуктов, который укрепляет наш организм – квашенная капуста.

В кислой капусте большое содержание витамина С - в 100 г квашеной капусты – до 20 мг этого витамина. Также в ней много витамина А, витаминов группы В, витамина К.

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Также, капуста укрепляет иммунитет. Витамины и минералы, которые содержит кислая капуста, помогают укрепить иммунитет, улучшают гормональный фон.

Благотворно влияет на волосы и зубы. Это происходит благодаря повышенному содержанию витамина К, который помогает их укрепить.