Apple выпустила новый MacBook Pro [ Редактировать ]
Компания Apple выпустила первый 16-дюймовый MacBook Pro. Как отмечается, в продажу ноутбук выйдет уже в конце недели. Цена на гаджет стартует от 2399 долларов. Об этом сообщается в релизе компании.
Новый MacBook Pro оснащен 16-дюймовым дисплеем Retina. Ноутбук имеет восьмиядерный процессор Intel Core i9 в лучшей комплектации, шесть динамиков, диск SSD с максимальным объемом памяти в 8 терабайт, а также поддерживает более миллиарда цветов.
Оперативная память гаджета составляет до 64 гигабайт. MacBook оснащен самой большой среди ноутбуков от компании Apple объемом батареи и новой клавиатурой Magic Keyboard, которая, как уверяет компания, позволит быстро, удобно и тихо набирать текст. А специальная клавиша Escape позволит быстро переключаться между режимами и видами.
Фото: MacBook Pro (apple.com/lae/macbook-pro-16)
Ранее сообщалось, что Apple похвасталась рекордной выручкой.
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