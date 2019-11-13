Компания Apple выпустила первый 16-дюймовый MacBook Pro. Как отмечается, в продажу ноутбук выйдет уже в конце недели. Цена на гаджет стартует от 2399 долларов. Об этом сообщается в релизе компании.

Новый MacBook Pro оснащен 16-дюймовым дисплеем Retina. Ноутбук имеет восьмиядерный процессор Intel Core i9 в лучшей комплектации, шесть динамиков, диск SSD с максимальным объемом памяти в 8 терабайт, а также поддерживает более миллиарда цветов.

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Оперативная память гаджета составляет до 64 гигабайт. MacBook оснащен самой большой среди ноутбуков от компании Apple объемом батареи и новой клавиатурой Magic Keyboard, которая, как уверяет компания, позволит быстро, удобно и тихо набирать текст. А специальная клавиша Escape позволит быстро переключаться между режимами и видами.

Фото: MacBook Pro (apple.com/lae/macbook-pro-16)

Ранее сообщалось, что Apple похвасталась рекордной выручкой.