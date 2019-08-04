В Instagram произошел глобальный сбой [ Редактировать ]
В воскресенье, 4 августа, многие пользователи Instagram столкнулись с проблемами в работе. Об этом сообщает сервис Downdetector.
Так, известно, что большинство пользователей не может обновить ленту новостей (около 50%), 29% не могут зайти в свои учетные записи, еще 20% испытывают трудности при просмотре Stories.
"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 22:17 по времени Восточного побережья США (5:17 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что популярный мессенджер вводит интересную функцию.
по теме
Популярная супермодель поделилась нежными фото
Знаменитая во всем мире южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол удивила поклонников
В Киеве экстренно закрыли станции на "красной" линии метро
В пятницу, 2 августа, в Киеве на вход и выход закрыли одну из главных станций метро
"Не стыдно перед отцом?": дочь Игоря Крутого шокировала пышным бюстом (фото)
Дочь популярного композитора и продюсера Игоря Крутого регулярно радует поклонников новыми фото
Белла Хадид переборщила с фотошопом и разозлила фанатов (фото)
Популярная супермодель Белла Хадид поделилась с поклонниками очередным фото и разозлила их