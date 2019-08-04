В воскресенье, 4 августа, многие пользователи Instagram столкнулись с проблемами в работе. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Так, известно, что большинство пользователей не может обновить ленту новостей (около 50%), 29% не могут зайти в свои учетные записи, еще 20% испытывают трудности при просмотре Stories.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 22:17 по времени Восточного побережья США (5:17 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что популярный мессенджер вводит интересную функцию.