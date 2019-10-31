Компания Apple выступила с важным заявлением о своей выручке за последний квартал. Об этом сообщает AFP.

Квартальная выручка компании выросла на 2% и составила 64 млрд долларов.

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Главный исполнительный директор Тим Кук заявил, что выручка Apple достигла 58 млрд долларов, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.

Раньше сообщалось о том, что Apple показала новые наушники AirPods Pro. А также iPhone 12 удивит новым экраном.