В четверг, 14 ноября, в Киеве ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м / с. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Также отмечается, что объявлен первый уровень опасности, желтый.

Ранее сообщалось, что в Украину возвращается тепло, а также стало известно, когда в Украину придут морозы.