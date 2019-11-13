Киев накроет новая волна опасности [ Редактировать ]
Фото: wz.lviv.ua
В четверг, 14 ноября, в Киеве ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м / с. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Также отмечается, что объявлен первый уровень опасности, желтый.
Ранее сообщалось, что в Украину возвращается тепло, а также стало известно, когда в Украину придут морозы.
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