13 ноября, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

В западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. В центральных же областях ухудшиться видимость 200-500 м, из-за сильного тумана.

Во всех областях сегодня сухо, но прохладно. Температура воздуха будет колебаться от +10 до +15.