В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Штормовое предупреждение / Фото: golos.ua
13 ноября, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Гидрометцентра.
В западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. В центральных же областях ухудшиться видимость 200-500 м, из-за сильного тумана.
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Во всех областях сегодня сухо, но прохладно. Температура воздуха будет колебаться от +10 до +15.
Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о плохой погоде.
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