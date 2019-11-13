В Украину возвращается тепло [ Редактировать ]
В среду, 13 ноября, в Украине будет теплая и сухая погода. Однако синоптики предупреждают украинцев о сильных порывах ветрах. Штормовые порывы местами будут достигать 20 метров в секунду. Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Самая холодная погода ожидается в Сумской и Харьковской областях. Там воздух прогреется до +9... +11 градусов. Ветер будет юго-восточным.
В Киеве осадков не ожидается, температура воздуха в Киеве достигнет +12... 14 градусов.
Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о плохой погоде.
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