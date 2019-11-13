В днепровской многоэтажке прогремел взрыв: что случилось [ Редактировать ]
В среду, 13 ноября, в Днепре на улице Любарского, 14 случился взрыв. Так, люди услышали негромкий хлопок, после которого из окна третьего этажа повалил дым. В инциденте пострадала женщина. На место происшествия прибыли спасатели и газовая служба, передает "Информатор".
По предварительной информации от местных жителей, 7 ноября в их доме отключили газ, чтобы установить счетчики, но 13 ноября газ должны были заново подключить. Поэтому первое, о чем подумали жители многоэтажки: в подъезде произошел взрыв. Именно поэтому к месту вызвали аварийную службу.
Сотрудники аварийной службы рассказали, что все дело в неисправной проводке в одной из квартир. Отсюда и едкий дым. Хозяйку этой же квартиры госпитализировали.
Спасатели быстро локализовали и ликвидировали возгорание. Детали происшествия будут выяснять правоохранители. Соседи пребывают в состоянии шока, ругаются друг с другом и ищут виновных.
Ранее сообщалось, что в Одессе на пляже вспыхнул элитный отель, а также во Львове в многоэтажке произошел взрыв.
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