На шахте в Германии произошел мощный взрыв. В происшествии по меньше мере два человека получили ранения. Об этом сообщает DW.

"По меньшей мере два человека получили ранения в результате взрыва на шахте близ города Галле в Восточной Германии. Всех работников, которые находились под землей, вывели на поверхность", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что из-за взрыва около 35 человек оказались в ловушке на глубине 700 метров. Рабочие находились в безопасной зоне под землей и имели источник кислорода. Во время спасательной операции их всех вывели на поверхность.

"По данным компании-оператора шахты, на предприятии работает около 100 человек. ЧП произошло на шахте, где до 1982 года осуществлялась добыча калийной соли. Сейчас происходит обратное засыпание шахты породой", - отметили в DW.

Ранее сообщалось, что во львовской многоэтажке прогремел взрыв.