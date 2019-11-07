В Одессе вспыхнул отель (фото) [ Редактировать ]
В Одессе, 7 ноября, вспыхнул пожар в гостинице M1 Club Hotel, который находится на Лидерсовском бульваре. Об этом сообщает пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По данным ГСЧС, горели наружная обшивка здания и крыша, а площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.
Возгорание произошло на внешней обшивке отеля со второго по шестой этаж отеля, а затем пламя перекинулось и на крышу здания. Погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники и 35 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что при взрыве в здании погибли спасатели.
по теме
Под Одессой хозяева заживо сгорели в доме
По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание внутри дома
Под Житомиром ребенок погиб во время пожара
В четверг, 7 ноября, в поселке Романов Житомирской области произошел пожар
В Днепре вспыхнул жилой дом, есть пострадавшие
По предварительной информации, в квартире живет пожилая женщина, которая очень плохо ходит
Над Киевом поднялся черный столб дыма: что горит
Дым поднялся на высоту до километра
Под Днепром на ходу загорелся грузовик (фото)
В четверг, 31 октября, под Днепром в селе Знаменовка случилось происшествие