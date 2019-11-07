В Одессе, 7 ноября, вспыхнул пожар в гостинице M1 Club Hotel, который находится на Лидерсовском бульваре. Об этом сообщает пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ГСЧС, горели наружная обшивка здания и крыша, а площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

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Возгорание произошло на внешней обшивке отеля со второго по шестой этаж отеля, а затем пламя перекинулось и на крышу здания. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники и 35 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что при взрыве в здании погибли спасатели.