Учитель химии устроил "эксперимент" и остался без пальцев [ Редактировать ]
Учитель химии неудачно поэкспериментировал/ Фото: severinform.ru
Под Херсоном бывший учитель химии устроил взрыв. Об этом сообщает "Новый день".
65-летний учитель получил серьезные травмы, из-за самодельной взрывчатки.Мужчина прочитал, что можно сделать взрывчатку из химического удобрения.
Мужчина смешал все по пропорциям, встряхнул колбу и смесь неожиданно взорвалась. Он утверждает, что просто хотел проверить достоверность информации.
"Мне просто было интересно", - пояснил пенсионер.
Ранее сообщалось, что во львовской многоэтажке прогремел взрыв.
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