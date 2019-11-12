Под Херсоном бывший учитель химии устроил взрыв. Об этом сообщает "Новый день".

65-летний учитель получил серьезные травмы, из-за самодельной взрывчатки.Мужчина прочитал, что можно сделать взрывчатку из химического удобрения.

Читайте также Похитил шесть миллионов долларов: в Киеве задержали киберпреступника

Мужчина смешал все по пропорциям, встряхнул колбу и смесь неожиданно взорвалась. Он утверждает, что просто хотел проверить достоверность информации.

"Мне просто было интересно", - пояснил пенсионер.