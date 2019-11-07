В среду, 6 ноября, в Стрые (Львовская область) произошел взрыв. Так, ЧП случилось в одной из жилых многоэтажек, расположенной на улице Сковороды. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По предварительным данным полиции, в подъезде дома, а именно на лестничной клетке между 2 и 3 этажами взорвалась граната. Тип гранаты будет установлен во время экспертизы. В результате взрыва никто не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность правонарушителя. Также решается вопрос правовой квалификации события.

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