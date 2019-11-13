"Словно девушка по вызову": Анну Седокову жестко раскритиковали в сети [ Редактировать ]
Известная артистка Анна Седокова впечатлила пользователей сети новым фото. соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети.
"Люблю итальянскую еду и вечера в хорошей компании", - подписала фото Седокова.
Данная публикация не заставила ждать своих комментаторов: "Словно девушка по вызову", "Красотка", "Оуу, горячо", "Пойду, пожалуй, поем", "Фу, какое ужасное вино", "Даже бомжи побрезговали бы".
Раньше сообщалось о том, что Анна Седокова показала возлюбленного. А также Анна Седокова взбудоражила пикантным фото.
по теме
"До последнего надеялась": Ирина Билык шокировала историей
Злая Билык шокировала пользователей сети
Гороскоп удачи на 9 ноября: кому обязательно повезет
Судьба человека зачастую преподносит сюрпризы
Наташа Королева призналась в любви Николаю Баскову (фото)
Королева шокировала пользователей сети признанием
"Рожайте и уходите от него": Седокова удивила фото с возлюбленным
Анна Седокова поделилась с поклонниками снимком с возлюбленным
Гайтана показала очаровательную дочь
На видео Гайтана дефилирует на подиуме вместе с малышкой