Синоптики предупредили о плохой погоде [ Редактировать ]
В "Украинском гидрометцентре" предупредили, что в среду, 13 ноября, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, на Левобережье - туман.
Отмечается, что в западных областях завтра ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Кроме того, ночью и утром на Левобережной части страны прогнозируют туман, видимость составит 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
13 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром на Левобережье страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Ранее сообщалось, когда украинцам ждать похолодания.
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