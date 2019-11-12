В "Украинском гидрометцентре" предупредили, что в среду, 13 ноября, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, на Левобережье - туман.

Отмечается, что в западных областях завтра ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Кроме того, ночью и утром на Левобережной части страны прогнозируют туман, видимость составит 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

13 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром на Левобережье страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Ранее сообщалось, когда украинцам ждать похолодания.