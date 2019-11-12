Ждут экстремальные морозы: синоптик ошарашил прогнозом на зиму [ Редактировать ]
Зима 2019-2020 надолго запомнится украинцам. Все дело в том, что жителей страны ждут резкие перепады погоды и неприятные сюрпризы. Так, в стране будут "бить" сильные морозы и наступать оттепель. Такой прогноз погоды дал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.
Переход в "зимний режим", по словам эксперта, произойдет в третьей декаде ноября. В ноябре-декабре 2019, а также в марте 2020 среднемесячная температура будет близка к норме, а в январе-феврале может превысить норму на 1-1,5 градуса.
В то же время, грядущая зима принесет кратковременные, но очень сильные похолодания, а также мощные снегопады.
"Нынешней зимой, погодные условия могут претерпевать резкие изменения, а именно: кратковременные, но достаточно сильные похолодания, случаи сильных снегопадов, налипание мокрого снега, образование гололеда", - утверждает Виталий Постригань.
Ранее мы писали о том, что синоптики шокировали резкой сменой прогноза погоды.
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