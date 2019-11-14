Известный украинский футболист впервые стал отцом [ Редактировать ]
Руслан Малиновский, полузащитник сборной Украины и итальянского "Аталанты", впервые стал отцом. Ребенок родился 13 ноября. Новоиспеченные родители назвали девочку Оливией, сообщает "Футбол 24"
"Родилась наша принцесса Оливия", - подписала Роксана фото 26-летнего хавбека с дочкой в Instagram.
Руслан с женой находится в одной из клиник Бергамо, где игрок защищает цвета местной "Аталанты".
Андрей Шевченко дал Малиновскому дополнительные выходные, чтобы поддержать Роксану в важный момент.
Руслан должен присоединиться к сборной Украины в поединке против Сербии 17 ноября.
Ранее мы писали о том, что лидер "Динамо" стал отцом. Также сообщалось о том, что Владимир Кличко может вернуться в большой спорт. А также известный футболист выпал из окна и умер.
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