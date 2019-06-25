Жена знаменитого футболиста "Динамо" Артема Беседина родила сына. Молодые люди стали родителями мальчика.

Жена футболиста Радмила Карафетова опубликовала на своей странице в Instagram букет красных роз с поздравительной открыткой от семьи еще футболиста из "Динамо" - Дениса Гармаша: "С рождением сына. От семьи Гармаш".

Ранее сообщалось, что украинцы завоевали еще два "золота" на Европейских играх.