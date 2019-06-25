Лидер "Динамо" стал отцом [ Редактировать ]
Жена знаменитого футболиста "Динамо" Артема Беседина родила сына. Молодые люди стали родителями мальчика.
Жена футболиста Радмила Карафетова опубликовала на своей странице в Instagram букет красных роз с поздравительной открыткой от семьи еще футболиста из "Динамо" - Дениса Гармаша: "С рождением сына. От семьи Гармаш".
Ранее сообщалось, что украинцы завоевали еще два "золота" на Европейских играх.
по теме
Жена известного футболиста раскрыла секрет идеального отдыха
Жена известного украинского футболиста Артема Кравца Анна регулярно демонстрирует поклонникам свое идеальное тело
Лидер "Динамо" стал самым дорогим футболистом чемпионата Украины
Лидер "Динамо" Виктор Цыганков стал самым дорогим игроком украинской Премьер-лиги
"Эвертон" покупает нового футболиста за 25 млн евро
"Эвертон" согласовал с "Барселоной" трансфер полузащитника
Известный футболист потерял сознание на тренировке
Во время тренировки 21-летний полузащитник сборной Нигерии Самуэль Калу потерял сознание
Дарио Срна стал тренером "Шахтера"
Дарио Срна, бывший капитан "Шахтера" вернулся в команду