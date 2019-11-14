"Щенок-единорог" стал настоящей звездой интернета (фото) [ Редактировать ]
В Америке нашли "щенка-единорога". Собаку нашли посреди улицы волонтеры. Снимки с собакой показали на одной из страниц в Facebook и пес сразу же очаровал пользователей сети.
Так у щенка между глаз вырос хвост.
"Находку" назвали в честь волшебного единорога - Нарвал. Несмотря на необычный внешний вид, хвост на голове не мешает собаке и никак не влияет на его здоровье или поведение.
Щенок стал настоящей звездой и многие пользователи отметили, что готовы забрать его домой. Пока Нарвала оставили в приюте, чтобы понаблюдать за его здоровьем.
Раньше сообщалось о том, что кот открыл свой "магазин" и стал звездой сети. А также в киевском магазине появились камеры для собак.
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