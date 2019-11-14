Ломаченко раскрыл причину поражения Гвоздика в бою с Бетербиевым [ Редактировать ]
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC и журнала "The Ring" Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) рассказал, почему Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) потерпел поражение в противостоянии с Артуром Бетербиевым (15-0, 15 КО).
"Хай-тек" считает, что украинский боксер попросту не был готов физически к бою. Но пообщаться с Александром после "мегафайта" ему не удалось.
"Мне кажется, что Гвоздик не совсем был физически готов к бою с Бетербиевым. Но сложно судить. Я не успел, у меня не было времени пообщаться с Сашей. Мы сразу же после поединка улетели. Честно говоря, я не задавал ему вопрос, почему и как у него закончились силы. Из своего опыта, я думаю, что они не совсем много времени уделяли физической подготовке", - сказал Василий в студии "Радио Кордон".
Кроме того, Ломаченко опроверг слухи о начале тренерской карьеры.
"Тренировать Гвоздика? Я? Нет, конечно. Вообще даже не думаю о тренерской деятельности. Не вижу себя", - подытожил чемпион.
Напомним, что в 10-м раунде украинец трижды оказывался в нокдауне, после чего судья остановил бой. Интересно, что на момент завершения поединка, который принес Гвоздику рекордный гонорар, по судейским запискам лидировал именно наш соотечественник.
Сразу после противостояния Александр пожаловался на головную боль и был экстренно госпитализирован. Это не удивительно, так как украинец пропустил 161 удар, 49 из которых пришлись на последние два раунда.
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