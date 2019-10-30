После дебютного поединка в супертяжелом весе, который украинский боксер Александр Усик провел против американца Чазза Уизерспуна, он занял пятую строчку в рейтинге супертяжей по версии WBC. Информация об этом появилась на официальном сайте Всемирного боксерского совета WBC.

Бой провели 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго, США. Поединок длился 7 раундов. Выиграл его Усик техническим нокаутом - в 8-м Рауни Уизерспун не вышел на ринг.

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Обладателем титула чемпиона WBC в супертяжелом весе сейчас является британец Деонтей Уайлдер.

Возглавляют рейтинг бойцов в этой категории британцы Диллиан Уайт и Тайсон Фьюри, третье место занимает кубинец Луис Ортис, на червертому месте россиянин Александр Поветкин.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о статистике ударов боя Усик - Уизерспун, а также, что Владимир Зеленский поздравил украинского боксера с блестящей победой.