Александр Усик попал в ТОП-5 супертяжей WBC [ Редактировать ]
После дебютного поединка в супертяжелом весе, который украинский боксер Александр Усик провел против американца Чазза Уизерспуна, он занял пятую строчку в рейтинге супертяжей по версии WBC. Информация об этом появилась на официальном сайте Всемирного боксерского совета WBC.
Бой провели 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго, США. Поединок длился 7 раундов. Выиграл его Усик техническим нокаутом - в 8-м Рауни Уизерспун не вышел на ринг.
Обладателем титула чемпиона WBC в супертяжелом весе сейчас является британец Деонтей Уайлдер.
Возглавляют рейтинг бойцов в этой категории британцы Диллиан Уайт и Тайсон Фьюри, третье место занимает кубинец Луис Ортис, на червертому месте россиянин Александр Поветкин.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о статистике ударов боя Усик - Уизерспун, а также, что Владимир Зеленский поздравил украинского боксера с блестящей победой.
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