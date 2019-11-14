В Калифорнии в городе Санта-Кларита произошло ЧП. Мужчина открыл стрельбу в школе. В результате получили ранения по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел в школе Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса.

Очевидцы описали напавшего, как мужчину-азиата в черной одежде. На данный момент правоохранительные органы ведутся его поиски.

Ранее сообщалось, что под Киевом напали на журналиста.