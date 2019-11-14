В Калифорнии произошла жуткая стрельба [ Редактировать ]
В Калифорнии в городе Санта-Кларита произошло ЧП. Мужчина открыл стрельбу в школе. В результате получили ранения по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает телеканал NBC.
Инцидент произошел в школе Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса.
Очевидцы описали напавшего, как мужчину-азиата в черной одежде. На данный момент правоохранительные органы ведутся его поиски.
Ранее сообщалось, что под Киевом напали на журналиста.
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