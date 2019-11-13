В Киеве на улице Лисковского мужчина во время конфликта выстрелил из травматического оружия в работника банка. В полицию поступило сообщение от жителя Киева о том, что кто-то пытается выломать дверь квартиры. Позже поступило сообщение о стрельбе по тому же адресу. Об этом сообщает пресс-службу полиции Киева.

Когда правоохранители прибыли на место инцидента, двери квартиры были открыты, а внутри помещения находилось пятеро представителей банка и владелец дома. Представители финансового учреждения пришли по месту проживания киевлянина с целью проверки имущества, которое стало собственностью банка после невыплаты кредита.

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Хозяин дома достал травматический пистолет для отстрела резиновыми пулями и сделал два выстрела. Одна из них попала одному из мужчин в ногу. Пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что на просьбу полицейских владелец дома предоставил разрешение на оружие. В общем коридоре эксперты нашли и изъяли две стреляные гильзы.

Событие должным образом зарегистрирована в Журнале учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе мужчина стрелял по прохожим.