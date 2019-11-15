В троллейбусе мужчины устроили зверскую резню (видео) [ Редактировать ]
В маршрутке устроили поножовщину
В Киеве мужчины устроили резню в троллейбусе. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
В момент драки в транспорте находилась женщина с ребенком, которые чудом не пострадали.
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Стало известно, что между мужчинами произошел конфликт. Сначала просто словесная перебранка, потом толкотня, а затем один достал нож и стал бросаться на оппонента.
Ранее сообщалось, что под Киевом напали на журналиста, а также подростки до смерти забили мужчину из-за телефона.
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