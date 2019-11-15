Под Ривне могилу воинов закатали в асфальт [ Редактировать ]
Под Ривне братскую могилу воинов Украинской повстанческой армии в селе Иванчи закатали в асфальт. Об этом сообщила пресс-служба Ровенской ОГА в Facebook.
Раскопки происходили возле Рафаловского карьера.
"Обнаружили 14 останков в гробах или ящиках. Два ящика содержат два и три скелета в одном. Хоронили их, скорее всего, в пять этапов, ведь останки лежат не на одной глубине. Головы все избиты, а один череп оказался с пулей в голове. Нашли также православный крестик, два обручальных кольца, расческу и пуговицы", − говорится в сообщении.
Все останки эксгумируют и перезахоронят.
Ранее сообщалось, что под Киевом напали на журналиста, а также подростки до смерти забили мужчину из-за телефона.
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