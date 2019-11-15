Подросток умер из-за вейпа и ароматизаторов [ Редактировать ]
В Бельгии парень умер из-за вейпа. Об этом сообщает Telegraph.
Юноша играл в регби и имело крепкое здоровье. Но он скончался от пневмонии. Сначала у него появился кашель который перерос в одышку.
Его поместили в медицинскую кому, но вскоре отключили от аппарата искусственного дыхания.
Медики заявили, что смерть, скорее всего, была вызвана его электронной сигаретой или ее жидким ароматизатором, которые парню подарили на 18-летие.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремела стрельба, а также в Днепре банда напала на женщину и ограбила заправку.
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