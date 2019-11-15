В Бельгии парень пострадал от вейпа / Фото: washingtonpost

В Бельгии парень умер из-за вейпа. Об этом сообщает Telegraph.

Юноша играл в регби и имело крепкое здоровье. Но он скончался от пневмонии. Сначала у него появился кашель который перерос в одышку.

Его поместили в медицинскую кому, но вскоре отключили от аппарата искусственного дыхания.

Читайте также "Люди-монстры": котят выбросили в мусорный контейнер

Медики заявили, что смерть, скорее всего, была вызвана его электронной сигаретой или ее жидким ароматизатором, которые парню подарили на 18-летие.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремела стрельба, а также в Днепре банда напала на женщину и ограбила заправку.